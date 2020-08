Lorsque la police a trouvé le corps de Melissa Cooper pendu, les enquêteurs ont tout de suite pensé à un suicide. Mais peu temps après les funérailles de la malheureuse, Adam Crider, un étudiant, sort de son silence et avoue avoir assassiné Melissa parce que Daniel Cooper, le mari de Melissa, le lui aurait demandé... Adam prétend que Daniel est le leader d’une secte religieuse et qu’il mène une double vie... a police rouvre alors le dossier sur son décès et mène son enquête.

