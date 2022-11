Cette année, ce ne sont pas 2, mais 3 familles qui vont s'affronter lors de ce grand rendez-vous annuel, attendu de tous. La famille des Marseillais, toujours fidèle et accro à la victoire, est prête à en découdre avec l'arrivée de cette 3ème famille. La famille du Reste du Monde, renforcée par ses nouveaux venus, est plus que jamais déterminée à ne pas faire passer l'amitié avant la compétition. Mais cette année, la famille des Motivés, avec à sa tête le très emblématique et toujours motivé Christopher, vient relever le défi : ravir la coupe aux deux familles bien installées. Ils portent tous fièrement les couleurs du nord de la France et sont prêts à les défendre. Ils ne se connaissent pas, mais vont devoir très vite devenir solidaires. © SNDA