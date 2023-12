Série | Drame

April disjoncte ! Son mari, Paul, soi-disant décédé depuis trois ans, est sur son perron en chair et en os ! Paul lui explique qu'il a simulé sa propre mort. A l'époque, il avait perdu son travail, et craignait qu'en lui apprenant la nouvelle il perd son épouse du même coup. C'est alors qu'il avait découvert que Miranda était enceinte. Pendant qu'April le croyait six pieds sous terre, il vivait avec Miranda et Scotty. Paul raconte à April que Miranda l'escroquait à son insu. Il demande à April de ne plus lui remettre le moindre sou. Tous deux décident de tendre un piège à Miranda'