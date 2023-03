« La Meilleure Friterie », c’est le plus grand concours de friterie jamais organisé en Wallonie et à Bruxelles, orchestré par Maria Del Rio. Durant 7 semaines, des friteries des provinces de Liège, du Brabant Wallon, de Namur, de Bruxelles, du Hainaut et du Luxembourg vont s’affronter pour décrocher le précieux titre. RTL TVI a reçu près de 2.000 candidatures. Après des mois de recherches et de belles rencontres, 12 frituristes passionnés par leur métier ont été sélectionnés. Chaque semaine, deux friteries représenteront les couleurs de leur province. Et pour les départager : un jury d’experts. Tous droits réservés à RTL Belux & Cie SA SEC