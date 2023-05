A l’approche du 20ème anniversaire de la première victoire de Justine Henin à Roland-Garros, RTL TVI propose un documentaire évènement consacré à la vie et aux exploits de la tenniswoman belge : « Justine Henin, Numéro 1 à tout prix ». Présenté par Sandrine Corman, ce doc exclusif raconte l'ascension extraordinaire de Justine Henin depuis son enfance, dans un contexte familial particulier, marqué par le décès de sa maman, jusqu’à ses victoires lors des plus célèbres tournois. Vous découvrirez le témoignage de Justine Henin, de même que celui de membres de sa famille, de son ancien coach Carlos Rodriguez, de la tenniswoman Dominique Monami, mais aussi de nombreuses personnalités qui ont côtoyé la sportive au cours de ses exploits. Les témoignages et les anecdotes de ses proches apporteront un éclairage nouveau sur sa personnalité, sa ténacité et son talent hors du commun. Le documentaire est illustré de nombreuses archives, parfois privées et inédites, ainsi que de reconstitutions pour plonger le spectateur dans l'univers de Justine Henin et revivre avec elle les moments forts de sa carrière. Tous droits réservés à RTL Belux & Cie SA SEC