J'ai détruit mon mariage

Bryant Meyer, un homme à la carrière prospère et fraîchement divorcé, rencontre la femme de sa vie, Georgia, sur internet et l'épouse sans attendre. Avec le temps, celle-ci se montre de plus en plus instable et jalouse. Virginia, l'ex-femme de Byrant, voit cette relation d'un très mauvais œil et tente de dévoiler la vraie nature de Georgia. © TF1 International

