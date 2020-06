Le docteur Hillary est un médecin accompli, unanimement appréciée par ses collègues et ses patients. On la surnomme "l’ange de l’aile ouest". Mais de ses malades, Gregory Lipton, confond passion et compassion et finir par être totalement obsédé par Hillary. Il est prêt à tout pour que son amour devienne réciproque.

© Reel One International