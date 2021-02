Noah McManus a une vie de rêve à Boston : il va se fiancer et, côté boulot, il est assistant d’un sénateur en pleine ascension. Mais du jour au lendemain, sa vie s’écroule : le sénateur voit sa réputation et sa carrière ruinées, et sa fiancée le trompe avec un chercheur d’or. Il décide donc de s’installer dans une petite ville de pêcheurs pleine de charme. Noah se retrouve devant un choix : rejoindre l’équipe du maire de Boston ou diriger une petite ville de province.

© Marvista Entertainment