La jeune Alice, 19 ans, se rend à une fête où le dénommé Hamish, un jeune lord repoussant, la demande en mariage. Mais avant de lui donner sa réponse, Alice se met à suivre un mystérieux lapin, puis tombe dans son terrier. Elle fait une chute vertigineuse et se retrouve ensuite au Pays des Merveilles, où elle ne cesse de changer de taille et croise d'étranges créatures... Ces dernières souhaitent lui confier une mission : sauver leur pays en supprimant le « Jabberwocky », un monstre à la solde de la méchante reine rouge, qui a volé le pouvoir à sa soeur, la douce reine blanche... Mais Alice reste hésitante, jusqu'à ce que son ami le chapelier fou soit capturé par les terribles gardes de la reine. Flanquée du chien Bayard, Alice prend la direction du château de la reine rouge pour tenter de le libérer. Sur place, elle réussit à se faire passer pour une demoiselle d'honneur de la souveraine, et tente de récupérer l'épée qui lui permettra de tuer le terrible monstre...