Pour la première fois, une série documentaire consacrée aux faits divers s’intéressent aux adolescents devenus criminels en France et en Belgique. Chaque année, plus de 90.000 mineurs sont jugés au pénal. Certains ont commis l’irréparable et sont devenus violeurs, meurtriers ou assassins. Des affaires douloureuses qui ont détruit à jamais deux familles, celle des victimes et celle de ces adolescents.

