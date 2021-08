Sabrina Jacobs vous fait découvrir des histoires de crimes et d'héritages surprenantes et captivantes, des histoires familiales qui ont lieu chaque jour, près de chez vous et qui pourraient être la vôtre car aucune famille n'est à l’abri d'un drame. Jalousie mortelle, faux testament, amour intéressé, héritier évincé ou encore infanticide, certaines personnes sont prêtes à tout pour l'appât du gain ou par pur amour. Et vous allez le voir, même les célébrités ne font pas exception à la règle.

