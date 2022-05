17 ans de captivité

Une fille ayant été kidnappée enfant est retrouvée après 17 ans. Elle ne reconnait pas ses parents, a un autre nom et ne se sent pas chez elle dans son ancienne maison. Ses parents ne représentent rien à ses yeux. Sa mère va tenter de l'aider et de lui faire comprendre qu'ils sont sa vraie famille car elle est toujours très attachée à Ben, qui l'a enlevée et est maintenant en prison. © A&E Television Networks

