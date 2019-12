Tous les matins en semaine à 8h15, préparez-vous à rire! André Lamy et Olivier Leborgne revisitent l'actualité et s'attaquent aux hommes politiques bien de chez nous! Le duo du rire André Lamy et Olivier Leborgne (et la plume de Xavier Diskeuve, Marcel Sel, Benoît Noël et Vincent Peiffer) s'attaque une fois de plus aux hommes et femmes politiques bien de chez nous, revisitant à leur façon l'actualité.

