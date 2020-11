Jen et Jon sont des assistants de direction sous pression. Afin de disposer de plus de temps libre lors des fêtes et de profiter pleinement de Noël, ils décident d'échafauder une stratégie pour que leurs patrons respectifs, Kate et Owen, tombent follement amoureux l'un de l'autre. Leur plan semble fonctionner à merveille, mais à force de se retrouver pour mener à bien leur projet, les deux entremetteurs deviennent à leur tour très proches.

© Tous droits réservés à RTL Belux SA & Cie SEC