Tom Cruise et ses lunettes « Aviator » dans Top Gun ont marqué les esprits en 1986. A l'occasion de la diffusion du second opus plus de trente ans après le premier, RTL tvi et Sandrine Corman vous proposent une émission spéciale sur un film devenu culte pour toute une génération. Retour sur un success-story incroyable au box-office mais surtout sur les premiers pas d'un jeune acteur au charisme inégalable qui sera propulsé au rang de superstar : Tom Cruise. Il aura fallu attendre plus de 35 ans pour que l'acteur enfile à nouveau la combinaison du pilote légendaire avec « Top Gun: Maverick ». De Top Gun à Maverick, vous saurez tout sur les secrets de fabrication de deux films hors-normes. Tous droits réservés à RTL Belgium SA