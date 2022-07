Des mineures qui se prostituent, il y en a de plus en plus en Belgique comme partout ailleurs.Maïté est l'une des survivantes d'un réseau de prostitution en région liégeoise. Aujourd'hui, elle se bat pour tenter d'éradiquer le phénomène.Stella a commencé à se prostituer à l'âge de 13 ans. L'appel de l'argent facile est trop fort pour elle.Amandine, elle, veut en finir avec la prostitution mais elle ne cesse de rechuter et de fuguer avec ses copines qui se prostituent, comme elle. Elle dit faire cela pour l'argent et les fêtes, mais elle subit la violence.Depuis deux ans, Samia s'épuise à sortir sa fille de l'enfer de la prostitution.Marie, une autre mère, a, quant à elle, alerté la police pour sortir sa fille Esther des griffes des proxénètes. Aujourd'hui, c'est l'heure du procès. Esther a 18 ans et veut se reconstruire.Enquête sur un phénomène alarmant qui ne cesse de faire des victimes chez nos adolescentes.