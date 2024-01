Série | Aventure | Action

Toujours à la recherche de Naevia, Spartacus, Crixus et leur troupe s'emparent d'une villa et en libère les esclaves qui se montrent circonspects. Est-il bien raisonnable de chercher à s'affranchir par la violence du pouvoir romain ? Un esclave syrien en particulier, Tiberius, renâcle à l'idée de perdre le confort et la place privilégiée dont il jouissait. De son côté, Oenomaus, le visage et le corps peints en blanc par dérision, enchaîne les combats plus violents les uns que les autres dans l'espoir d'y laisser sa vie. Son souhait est presque exaucé quand l'un des adversaires, Caratacus, le démolit presque entièrement à coups de masse. Il échappe de peu à la mort, mais pas à la captivité...