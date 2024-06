Série | Policier

Le docteur William Rush ne correspond en rien à l'image du médecin classique. Il ne travaille que pour des clients qui souhaitent une discrétion absolue et contre des rémunérations uniquement en cash. Sa devise : pas de reproche, pas de discrimination, pas de jugement. Addict lui-même à l'alcool, à la marijuana et à la cocaïne, il traite des patients souffrant de coups, de blessures par balle, de fractures du pénis, etc... Mais sa façon de penser risque de changer suite à un évènement...