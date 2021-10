Pin-up 3.0 : Le succès de Mikomi Hokina

Ce reportage aborde la passion de Mikomi pour le cosplay et nous explique comment une Belge, inconnue du grand public, s’est créé une telle communauté mondiale et 1,6 million de Followers sur Instagram. Pour aborder son business, le reportage suivra tout le processus de fabrication d’un shoot. Le reportage nous apprendra ce qu’est le cosplay et Erocosplay. Depuis quand et comment le business de Mikomi s’est développé. De suivre le fonctionnement et le coût de la fabrication d’un photoshoot. De découvrir son équipe ( photographe, Styliste,…) à travers tout le travail à réaliser. De mieux comprendre cette communauté de cosplayeuses et leur complicité. De souligner le parallélisme entre les jeux vidéo et l’univers du personnage. D’avoir son point de vue sur sa success story, sur ses limites dans l’érotisme et sur le regard des autres . De savoir comment réagit la famille, les internautes? (Insultes, motivation,…) Aborder le point de vue féministe de Mikomi (Waifu femme objet). © Tous droits réservés à RTL Belux SA & Cie WW

