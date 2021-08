Dr Cath et Ludovic Daxhelet partent ensemble vers l'un des pays les plus fascinants du monde : l'Islande. Au-delà de ses volcans, ses geysers et ses paysages lunaires, c'est aussi l'un des meilleurs endroits sur Terre pour l'observation animale. La célèbre vétérinaire et notre aventurier national nous feront découvrir les facultés incroyables des phoques, des chevaux islandais, des baleines ou encore des moutons. Nous reviendrons ensuite à Bruxelles pour rencontrer la vie sauvage que la capitale abrite. Enfin, notre duo n'hésitera pas à plonger entre les plaques tectoniques qui traversent l'Islande et finiront leur périple sur les versants du volcan de Geldingadalsgos, actuellement en éruption.

© Tous droits réservés à RTL Belux SA & Cie SEC