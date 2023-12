Humour | Actualité

Après qu'un Français lui ai manqué de respect, Jerem se transforme en véritable thug de Knokke-Le-Zoute. Alors oui, il y a le East Coast et le West Coast mais maintenant il faut aussi compter sur le mer du Nord Coast. On remplace les fringues de Tupac par des petits cachemires framboise sur les épaules et la weed par des Gin To et qu'est-ce que ça donne ? Après le California Love, on a le Knokke-le-Zoute love.