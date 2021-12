Dans cet épisode, nous rencontrons Hannah, 19 ans et ses 4 copines qui forment les Dream One, un groupe de cover dance Kpop. La Kpop ce phénomène musical venu de Corée du sud est en passe de devenir le marché le plus rentable dans l'univers musical. Des groupes comme Blackpink où BTS engendrent millions de vues sur Youtube et milliards de dollars en chiffre d'affaires. Let's go partons rejoindre Hannah sur son lieu d'entraînement. Les Dream One vont, pendant leur entraînement de répétition, nous décrire leur passion. Alors que les autres filles continuent l'entraînement, Hannah leur leader nous expliquera leur passion pour les coverdanses de Kpop et comment ce phénomène prend de plus en plus d'importance en occident. Elle nous expliquera comment cette idée de groupe a débuté par le biais de Laure. Laure, une des autres membres du groupe, biberonnée par ses parents à la pop culture asiatique. Les Dream One nous présenteront la finalité de leur entraînement avec le shooting de leur nouvelle chorégraphie.