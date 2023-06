A l'occasion de la fête de la musique, Laura Beyne brosse le portrait de la chanteuse francophone la plus mystérieuse : Mylène Farmer. 32 ans après la sortie de son hit « Désenchantée », vendu à 1.300.000 exemplaires en 1991, la chanteuse reste indémodable et plus actuelle que jamais. Véritable objet de culte, la diva à la chevelure rousse déchaîne les foules. Ses concerts sont de véritables shows à l'américaine avec des mises en scène spectaculaires, toujours très attendus par ses fans. A travers les moments clé de sa carrière et les évènements qui ont bouleversé sa vie, nous vous dévoilons les secrets du succès de cette artiste hors norme que rien ne prédestinait à devenir une immense star… et encore moins à devenir chanteuse. Pour marquer le coup, Laura Beyne a donné rendez-vous dans un karaoké à Sandrine Corman, Maria Del Rio, Olivier Schoonejans, Julie Denayer, Anne Ruwet et beaucoup d’autres pour reprendre les titres les plus marquants de Mylène Farmer. Tous droits réservés à RTL Belux & Cie SA WW