Découvrez « Maintenant ou Jamais », la nouvelle émission d'Emilie Dupuis qui vous confronte à ceux qui ont marqué votre vie. A une époque où se parler est devenu difficile et où les conflits naissent souvent sur des malentendus, nous avons décidé de provoquer des rencontres pour que renaisse enfin l'échange et le partage.A toutes celles et ceux qui campent sur leurs positions, et qui pensent que rien n'est possible en cas de conflit, nous leur avons ouvert le Salon des Réconciliations pour renouer le dialogue. Une expérience qui vous fera vivre des instants intenses, bouleversants, parfois drôles, parfois tristes mais toujours authentiques. A l'issue de cette discussion, nos témoins devront faire un choix : accepter de continuer leur histoire ensemble ou séparément. Parce que le dialogue est la seule et unique solution pour résoudre les problèmes, mais aussi pour dénouer les plus belles des situations.