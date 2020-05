Émission de téléréalité où 5 couples, venus des quatre coins de la France et de la Belgique, testent la force de leur amour sur une île paradisiaque. Face à eux 10 hommes et 10 femmes, tentateurs et tentatrices, déterminés à trouver l'amour également et prêts à tout pour les faire céder à la tentation. Parviendront-ils à résister ?

