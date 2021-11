Les Princes et Princesses vont faire l’expérience du temps; ils vont savoir de combien de temps ils disposent pour trouver l’amour. Quatre nouvelles Princesses et quatre nouveaux Princes, déterminés à oublier leurs histoires passées et ouvrir de nouveau leur cœur, vont se confronter à l’épreuve du temps. Les membres de l’Agence, dirigée par Magali Berdah, vont les aider avec des coachings personnalisés, des datings inédits mais surtout des surprises… Gare à la hotbox ! Chaque minute compte ! © SNDA

