Série-documentaire inédite qui relate le quotidien de six jeunes mamans entre 19 et 24 ans. Ce sont 6 jeunes femmes, 6 personnalités, 6 chemins de vie et 6 histoires radicalement différentes. Leur point commun : elles sont toutes déjà mamans. Pour certaines, la maternité n’était pas programmée, pour d’autres, il s’agissait d’un choix mûrement réfléchi, mais leur volonté à toutes: vivre pleinement et intensément leur rôle de de maman tout en assumant les contraintes de leurs vies personnelles.

© SNDA