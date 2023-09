Vous pensez tout connaître de Jean Dujardin, l’un des acteurs les plus populaires du cinéma français, et pourtant, lors de cette soirée exceptionnelle, RTL tvi lève le voile sur l'incroyable carrière et la personnalité de ce comédien hors du commun. De son enfance à ses débuts sur le petit écran, jusqu’au tapis rouge des Oscars, c’est en toute simplicité qu’il va remonter avec nous le film de sa vie. Cet acteur aux multiples facettes se dévoile comme jamais à travers ses confidences et celles de ceux qui ont croisé sa route. Ce soir, on vous raconte la folle histoire d’un jeune garçon timide devenu une superstar du cinéma. Tous droits réservés à RTL Belgium SA