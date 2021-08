Pour cette 4ème saison, Jazz, Laurent et leurs deux enfants sont en pleine quête de sens. Après une thérapie de couple, le bilan est sans appel : il faut qu'ils se retrouvent et qu'ils reviennent à l'essentiel. Alors, place au changement : fini le luxe et ses hôtels de prestige, les grandes villas et les fêtes XXL, la JLC Family ira passer ses vacances au grand air dans une ferme pédagogique et vivra dans un camping-car. L'adaptation avec la ferme et ses animaux promet d'être périlleuse.

