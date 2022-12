C’est l’icône de toute une génération. Une star planétaire, propulsée sur le devant de la scène dans les années 80 grâce au groupe Wham, avec des tubes mythiques comme « Last Christmas » ou « Wake me up before you go-go ». George Michael, a tout connu, d’une gloire indécente à une chute vertigineuse. Vous allez découvrir son destin hors du commun. Laura Beyne revient avec cette émission spéciale sur la carrière folle et la chute impressionnante d’une icône unique en son genre. © Tous droits réservés à RTL Belux SA & Cie SEC