Dans le jargon des services d'urgence, on les appelle les "calltakers". Ce sont eux qui décrochent le téléphone des numéros 112 et 101. Pour nombre d'entre nous, ce sont des voix. Des voix qui nous guident, nous dirigent et nous épaulent dans des moments souvent très difficiles et de détresse intense. "Appel d'urgence" nous fera vivre le quotidien de 12 "calltakers" et le destin de ceux qui les appellent face à leur détresse.

