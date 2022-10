Au début du 21ème siècle, les zombies se sont répandus à travers tous les Etats-Unis. Columbus, un étudiant extrêmement prudent et originaire du Texas, a réussi à survivre à cette invasion en respectant des règles draconiennes : regarder toujours à l'arrière de sa voiture, éviter les lieux publics et surtout se montrer extrêmement méfiant' Columbus envisage de se rendre dans l'Ohio, afin de voir si ses parents sont toujours en vie. Il prend la route et rencontre Tallahassee, un homme ayant réussi à survivre à ce cataclysme, et qui s'est transformé en un redoutable chasseur de zombies' Armé d'un fusil d'assaut, ce dernier compte se rendre en Floride. Au cours de leur périple, ils croisent deux jeunes femmes, Wichita et Little Rock, qui veulent aller à Los Angeles, dans une zone libre de zombies. Mais ces survivants ont bien du mal à s'entendre, alors que leur route est longue et parsemée d'obstacles... © Sony