Série | Fantastique | Drame

La confrontation avec White Vincent se déroule dans la toundra canadienne et elle s'avère presque fatale pour Hank et Beck... Rachel et Arron, quant à eux, ont découvert que douze nouveaux apôtres ont été nommés pour protéger le secret de l'Apocalypse et tenter de sauver le monde...Avec plus de questions que de réponses, Hank et Beck se lancent à la recherche de l'apôtre Thomas alors qu'ils sont de retour aux Etats-Unis, puis Hank décide de se rendre en Inde, afin de poursuivre sa quête...