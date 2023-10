Film disponible jusqu'au 30/10/23. Le capitaine Over est aux commandes de l'appareil reliant Los Angeles à Chicago, assisté du copilote Roger Murdock. Elaine, l'hôtesse de l'air, embarque pour un vol de routine, mais également pour quitter définitivement Ted. Elle ne supporte plus les angoisses dont il est victime depuis la guerre, alors qu'il était pilote de chasse. Peu après le décollage, les passagers reçoivent leur dîner et sont rapidement victimes d'un malaise, et les membres de l'équipage ne sont hélas pas épargnés. N'ayant plus le choix, Elaine passe dans les rangs pour demander si quelqu'un sait piloter un avion, tout en sachant que seul Ted est capable de le faire... Tous droits réservés à RTL Belgium SA