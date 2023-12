Film disponible jusqu'au 17/12/23. Un complot se trame à la Maison-Blanche, la plus haute autorité du pays est en danger. Augustus Gibbons et Shavers échappent de justesse à un attentat au sein du quartier général secret de la NSA, où plus personne n'est en sécurité... Pour déjouer cette machination, Gibbons fait appel à un nouvel agent XXX, l'indomptable Darius Stone, un soldat d'élite décoré des Forces Spéciales, un dur venu du ghetto, expert en armement et en techniques de combat... Gibbons le fait évader de son quartier de haute sécurité et le ramène à Washington mais, lorsqu'il est piégé chez lui par Deckert, un général devenu secrétaire à la Défense, Darius se retrouve seul pour organiser la suite des opérations... Il apprend que Deckert veut déclencher un coup d'état... © Sony