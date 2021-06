Désormais séparés et bien loin des enquêtes du bureau des affaires non résolues, Mulder et Scully tentent de mener une vie normale, chacun de leur côté. Mais un certain Tad O’Malley, un richissime conservateur à la tête d’un site dénonçant les complots gouvernementaux autour de la vie extra-terrestre, va pousser les deux anciens agents du FBI à se retrouver.

