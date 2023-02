Elle a vendu 200 millions d’albums et détient le record du plus grand nombre de numéros 1 consécutifs dans les charts. Sa chanson « I Will Always Love You » est le single le plus vendu par une chanteuse. Derrière les records, les rumeurs, les scandales, les secrets et la gloire, voici la vraie Whitney. Tous droits réservés à RTL Belux & Cie SA SEC