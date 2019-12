Chaque week-end entre 6h et 12h, faites le plein d'infos et de bons conseils à travers de nombreuses séquences. Frédéric Bastien, Thomas Van Hamme et Sophie Pendeville et Emilie Dupuis prennent les commandes des matinées tout le week-end. Que vous soyez intéressé par la cuisine, la santé, les animaux, l'humour, le sport, etc., vous trouverez votre bonheur dans « Week-end Bel RTL » !

