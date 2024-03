S'il a toujours été un fidèle serviteur de son pays, le colonel Stauffenberg s'inquiète de voir Hitler précipiter l'Allemagne et l'Europe dans le chaos. Comprenant que le temps presse, il décide de passer à l'offensive. Un an plus tard, tandis qu'il se remet de ses blessures de guerre, il rejoint la Résistance allemande pour mettre au point l'opération Walkyrie destinée à éliminer le Führer. Film disponible jusqu'au 22/03/2024. Tous droits réservés à RTL Belgium SA