Episode 01

Vous avez l'habitude de voir les experts et les journalistes donner leurs avis sur des objets du quotidien ? Avec "Vous avez un colis", la tendance s'inverse. 5 familles, aux caractères et modes de vie bien différents, nous ouvrent les portes de leur foyer pour tester en exclusivité des produits de toutes sortes. Dans chaque épisode, les familles reçoivent une livraison "surprise" : un assortiment de 7 boîtes au contenu mystérieux. Ces objets auront-ils leur place dans les foyers ? Seront-ils estimés à leur juste valeur ? Nos 5 familles vont partager avec humour et légèreté leurs avis sur les différents produits. © Tous droits réservés à RTL Belux SA & Cie SEC

