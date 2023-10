André Lamy et Olivier Leborgne égratignent toute la classe politique et citoyenne. Une multitude de personnages plus déjantés les uns que les autres vont se succéder pendant 8 minutes de sketches endiablés. Ça va dans tous les sens et ça tire sur tout ce qui bouge. Votez pour moi, c’est le regard impertinent et plein d’humour que Lamy, Leborgne et leurs auteurs portent sur l’actualité politique Belge avec la complicité d’invités surprises. Tous droits réservés à RTL Belgium SA