Maxime Lepissier, expert du marché automobile, vient en aide à des propriétaires démunis qui n'arrivent pas à vendre leurs voitures depuis plusieurs mois. Il prend les choses en main pour identifier les problèmes qui bloquent la vente : états esthétiques disgracieux, défauts mécaniques, mais aussi mauvaises estimations. Diagnostic mécanique, essais routiers, mais aussi check esthétique, Maxime va faire un état des lieux complet et définir quelles sont les réparations indispensables pour vendre rapidement et au meilleur prix. L'expert, aidé par Pierre-André et son équipe de mécaniciens, va utiliser un ensemble de techniques de rénovations à moindre coût pour rendre ces véhicules fiables et attrayants aux yeux d'acheteurs potentiels. Alors Maxime arrivera-t-il à vendre en quelques jours, des voitures que leurs propriétaires ont mis sur le marché depuis plusieurs mois ? Comment faire la différence ? Comment réussir sa vente ? C'est ce que vous allez découvrir dans « Voiture à vendre », l’émission incontournable pour toutes les personnes qui cherchent à vendre leur voiture ! Tous droits réservés à RTL Belgium SA