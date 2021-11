Nathanya

Pour la première fois, des stars de télé-réalité ouvrent les portes de ce qu'elles ont de plus intime : leur maison. Des intérieurs les plus fous en passant par des dressings de rêve... VIP House Tour vous propose des visites exclusives comme vous n'en avez jamais vu. Vos stars préférées partagent avec vous leur quotidien et vous révélent quelques-uns de leurs secrets ! © Tous droits réservés à RTL Belux SA & Cie SEC

Voir plus d'infos