Tandis qu'elle rend visite à sa soeur perdue de vue et son beau-frère milliardaire à Greenwich, Mackenzie, jeune femme au caractère bien trempé, est surprise de voir débarquer les autorités pour venir arrêter les parents des enfants. Avec sa sœur et son mari en cavale pour échapper au fisc, Mackenzie n'a d'autre choix que s'assumer la garde de ses neveux et nièce, alors qu'elle est très loin d'avoir un quelconque instinct maternel.

© Fox