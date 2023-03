Il y a plus de vingt-cinq ans, Vanessa Paradis montait pour la première fois sur la scène de l'Olympia. La chanteuse a choisi cette salle mythique pour son grand retour. Accompagnée de six nouveaux musiciens, Vanessa livre un show intense où se décline son univers rock et sensuel. De « La plage » à « Kiev » en passant par « L'incendie », les titres de son dernier album prennent véritablement vie sur scène. Vanessa Paradis réinterprète également ses morceaux les plus mythiques pour le plus grand bonheurs de ses admirateurs, comme « Joe le Taxi », « Marylin et John », «Tandem» et « Divine Idylle ». Tous droits réservés à RTL Belux & Cie SA SEC