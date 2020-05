Le fils d'Amanda, Ian, est victime d'un accident de voiture et apprend qu'il a besoin d'un donneur de foie le plus rapidement possible.C'est un miracle que l'ambulance le prenne en charge si vite, puis un autre miracle surgit lorsque Dale se présente et est un correspondant parfait pour son foie. Mais Dale n'est pas tout ce qu'il semble être...

© Betafilm