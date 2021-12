4 personnes âgées sur 10 n'ont plus de contacts avec leurs enfants. Des liens rares, qui se sont encore distendus avec la crise sanitaire. Pendant quatre semaines, RTL TVI va vous faire vivre la rencontre exceptionnelle entre les enfants d'une maternelle et les personnes âgées d'un home qui ne se connaissent pas. Des séquences irrésistibles et pleines de tendresse que nous fera découvrir Emilie Dupuis, elle-même participant avec ses deux enfants et son grand-père.Dans cet épisode, les enfants et les personnes âgées se rencontrent pour la première fois. Ils se découvrent mutuellement, apprennent leurs âges et leurs prénoms. Du côté d'Emilie, au cours d'une séquence « photos », Jude découvrira comment était son arrière-grand-père plus jeune, et ce dernier découvrira les choses que Jude aime. Ils feront ensemble une activité dans laquelle ils sont tous les deux à l'aise : une petite séance à la salle de sport.