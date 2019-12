L'histoire commence lorsque Cate PDG de la société Merry & Bright Candy Cane, rencontre Gabe pendant la période de Noël. Elle suppose que Gabe est le prétendant que sa mère tente de lui faire rencontrer. En réalité, il travaille pour Empire Corporate Recovery, qui a été embauché pour examiner de plus près le fonctionnement de Merry & Brigh. Alors que Cate et Gabe commencent à travailler ensemble, ils trouvent des moyens de rehausser l’activité et découvrent qu’ils ont plus en commun...

© Reel One International