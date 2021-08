Un été, CC, fillette passionnée par le chant et rêvant de célébrité, rencontre Hillary, qui a le même âge et vit à l'autre bout du pays. Le père de celle-ci souhaite la voir exercer le métier d'avocat, comme lui. Démarre alors pour les deux enfants une amitié qui résistera aux années et aux épreuves.

© A&E Television Networks