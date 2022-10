Le Ghost Van emmène Jill et Gaëlle en Aquitaine pour visiter le fameux Château de Fougeret. Du haut de ses falaises qui dominent la Vienne, un endroit nappé de mystères, son domaine abrite, selon les légendes, des tombes et des sources celtes, mais aussi des catacombes qui descendent à plus de 15 mètres et qui contiendraient encore de mystérieux passages secrets. Un lieu à l'histoire trouble et à la sombre réputation qui cache encore aujourd'hui bien des mystères. Elles mènent leur enquête auprès de spécialistes et de témoins avant de tenter de passer la nuit dans le château le plus hanté de France. Sont-elles prêtes pour une nuit d'enfer ? © Tous droits réservés à RTL Belux SA & Cie SEC